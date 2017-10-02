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В Херсоне пассажирский автобус въехал в электроопору

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Херсоне пассажирский автобус въехал в электроопору В Херсоне пассажирский автобус въехал в электрическую опору в результате чего в больницу были доставлены 8 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Указано, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Так, полицейские предварительно установили, что водитель маршрутного такси не справился с управлением, выехал на правую обочину и въехал в троллейбусную электроопору. На момент происшествия в салоне автобуса находились около 30 пассажиров.

По словам 54-летнего водителя, во время движения его подрезал неизвестный легковой автомобиль.

С места происшествия в приемное отделение областной больницы с телесными повреждениями были доставлены 5 человек. Позже в больницу обратились еще три пассажира автобуса.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.


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