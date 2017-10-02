В РФ скрываются 86% разыскиваемых Интерполом в Донецкой области

В Российской Федерации на сегодня скрываются 86% разыскиваемых Интерполом в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что сектор международного полицейского сотрудничества полиции Донецкой области с начала 2017 года обработал 357 запросов из более 30 стран, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Швейцарии, ОАЭ.

На территории области установили местонахождение 3 разыскиваемых Интерполом.

"В этом году Интерпол установил местонахождение 58 человек, которые пытаются избежать уголовной ответственности, скрываясь в других странах. Подавляющее большинство, 50 из них нашли "убежище" в РФ, пользуясь общей границей и тем, что она временно подконтрольна боевикам. Остальные выехали в Беларусь, Азербайджан, Францию, Германию, Чехию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего полиция Донецкой области инициировала международный розыск 449 человек, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.