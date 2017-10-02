Гройсман анонсировал запуск прямого авиасообщения между Киевом и Торонто

"Международные авиалинии Украины" откроет прямой рейс между Киевом и канадским Торонто.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам встречи с главой правительства провинции Онтарио (Канада) Кэтлин Винн, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Я рад анонсировать, что с лета следующего года Киев и Онтарио станут еще ближе. Ведь украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открывает регулярный авиарейс Киев-Торонто. Это будет существенно способствовать не только укреплению межчеловеческих контактов, но и откроет новые возможности для развития бизнеса, особенно в контексте вступления в силу 1 августа 2017 года Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", - сказал Гройсман.