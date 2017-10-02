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Непогода в Украине обесточила почти 100 населенных пунктов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В результате осложнения погодных условий и сильных порывов ветра в ночь на 31 октября 2017 года в Украине обесточено 94 населенных пункта в семи регионах.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 31 октября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 27 н.п., Житомирская - 19 н. п., Сумская - 17 н.п., Хмельницкая - 13 н.п., Ивано-Франковская - 8 н.п., Черновицкая - 7 н.п., Днепропетровская - 3 н.п.", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.


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