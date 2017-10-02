В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" активизировалась антиукраинская информационная акция "этноцид народов Донбасса".

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, данную акцию курирует Администрация президента России. В частности, новую волну вызвало заявление руководителя Донецкой областной военной гражданской администрации Павла Жебривского о введении факультативных уроков боевого гопака в опорных школах.

"Начальник отдела информационной политики "министерства образования и науки ДНР" Кирилл Барышников назвал инициативу губернатора "плодом больной фантазии" и принялся утверждать, что из-за этого предмета якобы будут "убраны из обязательной школьной программы уроки физики, математики, географии и еще десяти предметов".

В этом предложении о нововведении "минобразования ДНР" увидело "курс украинской власти на жесткую и кардинальную замену образовательного процесса примитивной политической пропагандой", - добавил Тымчук.