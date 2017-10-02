Пограничники задержали браконьеров, пытавшихся выбросить из лодки 100-килограммовую белугу

Двух браконьеров с пойманных 2,5-метровой белугой, которая занесена в Красную книгу, задержали вчера пограничники Измаильского отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Пограничники задержали браконьеров, которые пытались выбросить из лодки краснокнижную 100-килограммовую белугу. Плавсредство, на котором двигались нарушители, было обнаружено во время патрулирования по реке Дунай в районе Старостамбульского устья. Чтобы не быть пойманным, браконьеры пытались избавиться от рыбы, которую незаконно выловили, однако выброшенная рыба сразу всплыла на поверхность, так как была мертвой. В ходе дальнейшей проверки в лодке были обнаружены 4 рыболовецкие сетки длиной 300 метров, также установлено, что мужчины не имели при себе документов, подтверждающих их лица, а лодка не приписана ни к одному из причалов", - сказано в сообщении.