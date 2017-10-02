Мосийчук: Взрыв нужно квалифицировать не только как теракт, но как и двойное убийство, и покушение на госдеятеля

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что будет требовать дополнительной квалификации взрыва на Соломенке, как "двойное убийство" и "покушение на государственного деятеля".

Об этом он сказал в ходе брифинга 30 октября, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Уже сейчас мои помощники и адвокаты готовят обращение на следователей по дополнительной квалификации преступления как двойное убийство, так, как погибли два человека, кроме террористического акта, и как покушение на государственного деятеля, что предполагает пожизненное заключение как результат наказания", - сказал Мосийчук.

Он выразил убеждение, что нужно создать временную следственную комиссию по расследованию покушения на него.

"Только что у меня был лидер нашей фракции РПЛ Олег Ляшко, народные депутаты из "НФ", народные депутаты из БПП, "Батькивщины" за эти дни и все мы едины одной мысли – во вторник парламентское заседание на следующей неделе должна начаться с создания временной следственной комиссии по расследованию покушения на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука и террористического акта, который произошел вследствие этого. парламент не имеет права молчать", - добавил нардеп.