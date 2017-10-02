В Киеве на Лукьяновском кладбище планируют установить камеры видеонаблюдения

На Лукьяновском кладбище Киева установят камеры видеонаблюдения.

Об этом в комментарии изданию "44.ua" сообщил директор "Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника" Иван Черевичный.

Он отметил, что на Лукьяновском кладбище, на Аллее почетных захоронений, планируют установить освещение и камеры видеонаблюдения. На проектные работы и установку из городского бюджета выделили около 1 млн грн.

"По состоянию на 27 октября проведены проектные работы и ожидается экспертный отчет. После этого будет осуществлена допороговая закупка и определен подрядчик", - сообщил Черевичный.

По его словам, работы планируют завершить до конца 2017 года.

Лукьяновское кладбище – историко-мемориальное кладбище в Киеве, расположенное возле Бабьего Яра. На кладбище находятся много надгробий и скульптур, выполненных известными художниками Киева и Украины. Более 2000 могил и надгробий Лукьяновского заповедника включены в список памятников Киева. 277 могил и надгробий кладбища имеют статус памятников истории и искусства Украины и охраняются государством.