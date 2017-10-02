В Харьковской области произошла перестрелка

В Харьковской области произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 29 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что малознакомый мужчина возле кафе грозит ему пистолетом.

По адресу полицейские задержали 30-летнего мужчину, у которого изъяли устройство для отстрела патронов. "Злоумышленником оказался 30-летний житель города Первомайский. Полицейские изъяли у него устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями "Stalker". Любые разрешения на ношение и хранение оружия у мужчины отсутствуют", - сказано в сообщении. Эксперты обнаружили в магазине три патрона с резиновыми пулями и один в патроннике.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей у ​​киосков в городе Первомайский, тогда три человека были ранены. Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника. Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения.