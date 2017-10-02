В Донецкой области в результате обстрелов ранены два человека

В результате обстрелов зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области 27-29 октября получили ранения два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 27 по 29 октября, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали два гражданских лица», - говорится в нем.

Оба раненых являются жителями Константиновки.