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Обнародовано видео «захвата» территории в/ч в Одессе

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

Неизвестные лица незаконно действовали на части участка воинской части А3571 и военного аэродрома «Школьный».

Об этом заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров.

Видео инцидента, который произошел 29 октября на территории в/ч А3571, обнародован на Youtube-канале телерадиостанции Минобороны «Бриз».

«В результате действий неизвестных лиц территорию воинской части было незаконно изменено на 20 соток», - отметил Добров, передает Украинская правда.

«Группа неизвестных лиц с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический. По этому факту вызвали полицию, прибыли соответствующие должностные лица ВСП ВСУ, военная прокуратура одесского гарнизона. На вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета», - сказал Добров.

При этом решение неизвестные не предоставили и предложили Нацполиции обратиться с соответствующим запросом, на который они готовы предоставить решения.

Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк  также разместил видео с места событий у  в/ч. На нем неизвестные, которые вырубали деревья и переносили забор, общаются с представителями полиции, пытаясь доказать свою невиновность.

Еще на одном видео с места происшествия видно, как неизвестные мужчины выталкивают с участка, на котором они проводят работы, военнослужащего.


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