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Непогода обесточила населенные пункты в 10 областях страны

Сегодня, 09:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине в результате осложнения погодных условий в ночь на 30 ноября 2017 года обесточено 389 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 29 и ночью на 30 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях, а именно: Львовская - 129 н.п., Тернопольская - 68 н .п., Хмельницкая - 51 н.п., Черновицкая - 50 н.п., Ивано-Франковская - 32 н.п., Винницкая - 21 н.п., Ровенская - 13 н.п., Полтавская - 12 н .п., Киевская - 8 н.п. и Закарпатская - 5 н.п.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.


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