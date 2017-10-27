» » Военная прокуратура расследует «захват» воинской части в Одессе

Военная прокуратура расследует «захват» воинской части в Одессе

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Военная прокуратура расследует «захват» воинской части в ОдессеВоенная прокуратура Южного региона Украины держит на контроле ход досудебного расследования по делу о событиях на территории военного городка в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из сообщения военной службы правопорядка стало известно, что 29 октября на территории военного городка № 10 в Одессе, на базе которого расположена воинская часть А3571 (действующий военный аэродром «Школьный») частные предприниматели с привлечением строителей установили временное ограждение в пределах территории военного города.

На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры Одесского гарнизона и руководство военной прокуратуры Южного региона Украины.

«На территории военного городка находились сотрудники полиции, которых вызвал частный предприниматель с целью соблюдения порядка и предупреждения совершения правонарушений во время проведения работ в соответствии с имеющимися разрешительными документами», - говорится в сообщении.

По результатам проведенного выезда и следственных действий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования.

В ходе проведения следственных действий установлен факт переноса металлического забора на территории указанного военного городка.

«Также установлено, что представители органов военного управления по данному факту каких-либо исковых требований об обжаловании разрешительной документации в суда не заявляли», - подчеркнули в прокуратуре.

Со своей стороны военная прокуратура Южного региона Украины будет держать на контроле ход досудебного расследования в указанном уголовном производстве. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям военнослужащих воинской части из состава военной стражи и командования, а также действиям представителей частных предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду в пределах территории военного городка №10.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:56

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» перешел на зимний график работы

Сегодня, 09:00

За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

Сегодня, 08:55

В Минобороны заявили, что небоевых потерь в армии стало в 5 раз меньше

Вчера, 21:33

В Луганской области неизвестные бросили гранату в магазин и жилой дом

28-10-2017, 17:47

В Ивано-Франковске незвестные радикалы заблокировали офис арт-группы СТАН

27-10-2017, 22:29

В Сирии за 9 месяцев убили минимум 131 россиянина

27-10-2017, 18:24

Турчинов посетил зону проведения АТО на Донбассе

27-10-2017, 18:23

Восьми городам и двум поселкам на оккупированной территории Луганщины сократят подачу воды

27-10-2017, 17:07

Украине не хватает 10 млрд гривен на выплаты субсидий

27-10-2017, 16:35

В Рубежном до сих пор нет отопления

27-10-2017, 15:48

Работа сервиса по оформлению пропусков в зону АТО восстановлена

27-10-2017, 15:47

В Мариуполе пока нет земли для участников АТО

Новости Украины:

Сегодня, 10:11

Штормовое предупреждение объявлено в Приазовье

Сегодня, 10:04

Обнародовано видео «захвата» территории в/ч в Одессе

Сегодня, 09:05

Непогода обесточила населенные пункты в 10 областях страны

Сегодня, 09:00

Военная прокуратура расследует «захват» воинской части в Одессе

28-10-2017, 17:47

В Ивано-Франковске незвестные радикалы заблокировали офис арт-группы СТАН

27-10-2017, 18:26

На 1 октября наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности

27-10-2017, 17:06

Князев рассказал о криминогенной ситуации в Украине

27-10-2017, 16:34

ЕС выделит 90 миллионов евро на реформы в Украине

27-10-2017, 15:57

В Киевской области у иностранцев изъяли наркотики на 7 млн гривен

27-10-2017, 14:58

В Киеве женщина бросила возле метро младенца и ушла пьянствовать

27-10-2017, 13:56

Сколько работодателей в Украине повысили зарплату своим сотрудникам

27-10-2017, 13:23

Главам ОГА и местных администраций пригрозили уголовной ответственностью за срыв отопительного сезона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 