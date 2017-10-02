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На 1 октября наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности

Сегодня, 18:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Кабинете министров Украины заявили, что главная причина роста долгов по выплате заработных плат - последствия зимней блокады региона, которая обусловила потерю 1% роста ВВП государства в целом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает пресс-служба Кабмина.

Так, по состоянию на 1 октября наибольший объем задолженности (77,6% общего объема долгов) зафиксирован в промышленности, зато 31,7% этого объема приходится на Донецкую область и 14,5% - на Луганске. Общая сумма задолженности по стране составляет 2,47 млрд гривен.

Вместе с тем динамику снижения задолженности демонстрируют Житомирская, Закарпатская, Львовская, Херсонская, Харьковская области.

"По ряду других областей, где зафиксирован рост долгов на экономически активных предприятиях, наблюдается тренд физического роста количества предприятий должников. Рост долгов по зарплате по каждому из таких предприятий - незначительный, впрочем статистически он влияет на процентный показатель общего роста задолженности", - говорится в сообщении.


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