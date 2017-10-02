Князев рассказал о криминогенной ситуации в Украине

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев охарактеризовал криминогенную ситуацию в регионах Украины.

Об этом Князев рассказал на брифинге во Львове, сообщает ZIK.

Так, по словам главы Нацполиции, западная Украина имеет в разы меньшую криминогенную ситуацию на улицах, чем восточные области.

Кроме того, Князев сообщил, что в Украине уменьшился уровень уличной преступности. Вместе с тем, наблюдается рост количества убийств во время совершения разбойных нападений на дома граждан.

"Такой вид преступности традиционно присущ пригородам Киева и Одесской области. Сегодня руководитель полиции Киевской области сообщил о шести смертях, которые произошли во время разбойных нападений", - сообщил Князев, добавив, что в разных регионах разная специфика криминогенной ситуации.

В частности, по словам Князева, в Запорожской области "есть другая болезнь" - разбойные нападения на фермеров. "Харьковская и Днепропетровская области - стабильные, там круглый год совершаются дерзкие преступления, но там с течением времени увеличивается полицейское присутствие и профессионализм работников уголовной полиции, есть возможность отчитываться о многочисленных задержаниях организованных преступных групп", - сообщил он.