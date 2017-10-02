В Украине за три с половиной года удалось предотвратить более 300 терактов

Более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей, предотвратили в Украине СБУ и Нацполиция за три с половиной года.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".

"Только за три с половиной года СБУ и соответствующими подразделениями Нацполиции Украины предупредили и не допустили более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей", - сказал он.

По его словам, на сегодня безопасность является общей ответственностью.

"Что касается общей оценки, то я хотел бы сказать, что, несмотря на все благополучие цивилизованного мира и Европы, как видим, ни британские, ни бельгийские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Париже, Ницце, Брюсселе, Барселоне и я бы не был столь категоричен. Мы должны дать людям понимание в том, что, к сожалению, сегодня такой мир и наша безопасность - это наша общая ответственность", - отметил Шкиряк.