В Мирнограде два детских сада до сих пор не отапливаются

Два мирноградских детские сады «Радуга» и «Золушка» до сих пор не отапливаются - выше 10 градусов температура в помещении, где находятся целый день дети, не поднимается. Об этом сообщает «До ТБ».

«Радуга» и «Золушка» находятся на балансе государственного предприятия «Мирноградуголь». Там журналистам рассказали, что решают этот вопрос. Но в следующем году хотят передать часть социальных объектов городу, поскольку не могут их содержать.

«Генеральный директор созвонился с директором теплосети. Они договорились, что будет решаться этот вопрос сейчас на высшем уровне, на области. Письма мы уже отправили. Я думаю, что это должно решиться вот-вот…В следующем году мы передаем 2 садика, дворец культуры «Украина» и общежитие шахты 5-6. Вся соцсфера приносила нам в год порядка 16-17 млн гривен убытков», - рассказал Анатолий Авершин, заместитель гендиректора по информационно-аналитической работе и социальным вопросам ГП «Мирноградуголь».

Мэр города Александр Брыкалов не уверен, что город сможет принять эти объекты.

«Мы рассматривали и дали предварительное согласие на то, что мы заберем несколько объектов социальной сферы ГП Мирноградуголь. Но идет процесс изменения в законодательстве по формированию бюджетов городов. Поэтому сказать, что мы 100 % заберем эти объекты в следующем году, мы не можем. Будем смотреть на возможности бюджета на 2018 год».