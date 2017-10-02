» » В Мирнограде два детских сада до сих пор не отапливаются

В Мирнограде два детских сада до сих пор не отапливаются

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

Два мирноградских детские сады «Радуга» и «Золушка» до сих пор не отапливаются - выше 10 градусов температура в помещении, где находятся целый день дети, не поднимается. Об этом сообщает «До ТБ».

«Радуга» и «Золушка» находятся на балансе государственного предприятия «Мирноградуголь». Там журналистам рассказали, что решают этот вопрос. Но в следующем году хотят передать часть социальных объектов городу, поскольку не могут их содержать.

«Генеральный директор созвонился с директором теплосети. Они договорились, что будет решаться этот вопрос сейчас на высшем уровне, на области. Письма мы уже отправили. Я думаю, что это должно решиться вот-вот…В следующем году мы передаем 2 садика, дворец культуры «Украина» и общежитие шахты 5-6. Вся соцсфера приносила нам в год порядка 16-17 млн гривен убытков», - рассказал Анатолий Авершин, заместитель гендиректора по информационно-аналитической работе и социальным вопросам ГП «Мирноградуголь».

Мэр города Александр Брыкалов не уверен, что город сможет принять эти объекты.

«Мы рассматривали и дали предварительное согласие на то, что мы заберем несколько объектов социальной сферы ГП Мирноградуголь. Но идет процесс  изменения в законодательстве по формированию бюджетов городов. Поэтому сказать, что мы 100 % заберем эти объекты в следующем году, мы не можем. Будем смотреть на возможности бюджета на 2018 год».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:06

Госдеп утвердил новый список лиц и организаций РФ, подпадающих под санкции

Сегодня, 09:01

За сутки в АТО зафиксировано 20 обстрелов

Вчера, 20:23

Открытие Томашевского моста между Рубежным и Новодружеском (фоторепортаж)

Вчера, 17:40

Турчинов открыл мост в Рубежном

Вчера, 15:34

На Луганщине российские оккупанты пытаются подобраться к опорникам ВСУ

Вчера, 15:08

В «ЛНР» собираются поломать схемы частных перевозок через КПП

Вчера, 14:59

Украина входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами угля

Вчера, 14:19

На Луганщине задержали информатора ЛНР (видео)

Вчера, 13:56

Из-за погодных условий более 3 тысяч лисичан остались без света

Вчера, 13:28

СБУ приостановила оформление электронных пропусков в зону АТО

Вчера, 13:10

За сутки в АТО ранение получил один боец

Вчера, 12:37

В Северодонецке в очередной раз планируют запустить Азот

Новости Украины:

Сегодня, 09:48

В Харькове парень с балкона открыл стрельбу по прохожим

Сегодня, 09:42

В Мирнограде два детских сада до сих пор не отапливаются

Сегодня, 09:34

Украина ждет от ООН реакции на невыполнение РФ решений Международного суда

Вчера, 15:06

Нидерланды не станут рассекречивать документы о крушении MH17

Вчера, 14:45

Януковичу назначили уже третьего адвоката и перенесли суд

Вчера, 14:21

ЕС призвал освободить всех незаконно задержанных украинцев в Крыму и РФ

Вчера, 13:55

Тендер по закупке топлива для армии состоялся до внедрения Prozorro

Вчера, 13:11

Чийгоз и Умеров прилетят в Киев вечером

Вчера, 12:01

Теракт в Киеве: в СБУ назвали основные версии

Вчера, 11:49

В Хмельницкой области поезд насмерть сбил женщину

Вчера, 11:36

Покушение на Мосийчука: врач рассказал о состоянии нардепа

Вчера, 10:56

ДТП в Харькове: Пострадавшая девушка скончалась в больнице

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 