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Украина ждет от ООН реакции на невыполнение РФ решений Международного суда

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

ООН должна отреагировать на невыполнение РФ решений Международного суда относительно ситуации с правами нацменьшинств в оккупированном Крыму и найти способ заставить агрессора следовать этим решениям и международным обязательствам.

Об этом заявил в четверг во время заседания ГА ООН постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

«Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние и нарушение обязательств по договору, а также обязанностей, установленных международным правом. Мы считаем, что случаи невыполнения решений Международного суда должны быть тщательно изучены системой ООН, чтобы в конце концов найти способ заставить государства добросовестно выполнять эти решения», - заявил представитель Украины.

При этом, он обратил внимание, что международная Конференция в Сан-Франциско обсуждала возможность признания «актом агрессии» отказ от выполнения странами решений Международного суда ООН

Он напомнил, что Украина начала производство против России в Международном судье о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля Суд выдал распоряжение, определив временные меры в этом деле.

В этом перечне, в частности, говорилось о необходимости прекратить ограничения для крымскотатарского сообщества относительно их представительных институтов, в том числе Меджлиса, а также обеспечить право граждан Украины изучать украинский язык. Кроме того, суд предписал воздерживаться от любых действий, которые могут обострить судебный спор или осложнить его решение.

В этой связи украинский дипломат напомнил выводы последнего доклада ООН по Крыму, в котором констатируется ухудшение ситуации с правами человека на полуострове.

«Как мы видим, через шесть месяцев Российская Федерация до сих пор игнорирует свой долг выполнять все элементы в распоряжение Суда», - подытожил украинский представитель.

Учитывая такое развитие событий, украинская сторона уже подала на рассмотрение Третьего комитета ГА ООН обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина» на основе принятой в прошлом году в ООН резолюции, сообщил посол.

«Украина будет благодарна за любую ценную поддержку и соавторство проекта со стороны иностранных делегаций», - отметил постоянный представитель Украины при ООН.


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