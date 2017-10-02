Синоптики предупреждают о порывах ветра и мокром снеге в Украине

Украинские синоптики предупреждают о порывах ветра и налипании мокрого снега в ряде областей Украины в течение четверга, 26 октября 2017 года.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26 октября в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях порывы ветра будут достигать 15-18 м / с", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, кроме того, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях - налипание мокрого снега.