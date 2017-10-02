На Донбассе боевики угрожали миссии ОБСЕ тяжелым пулеметом, - СММ

На Донбассе боевики угрожали миссии ОБСЕ тяжелым пулеметом, - СММСегодня, 09:29
В среду, 25 октября, на Донбассе боевики угрожали патрулю ОБСЕ тяжелым 12,7-мм пулеметом.
Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии.
Отмечается, что патруль СММ, в который входит две бронированные машины и шесть человек, в 10 часов утра был остановлен вооруженными людьми на блокпосту неподалеку контролируемого террористами населенного пункта Верхнеширокивское. Когда патруль ждал возможности проехать через блокпост, наблюдатели ОБСЕ заметили частично прикрыт тяжелый 12,7-мм пулемет в 10 метрах.
"Через несколько минут два человека в военной форме подошли к тяжелому пулемету, перезарядили боеприпасы и направили его непосредственно на первый патрульный автомобиль СММ", - говорится в сообщении. После этого, отметили в ОБСЕ, вооруженные лица прицепили пулемет к окрашенному в камуфляжные цвета микроавтобусу Ford Transit и, подъехав ближе, привели прицел на патруль из 3-метрового расстояния.
"СММ ОБСЕ оставило место в 10:16, продолжив, как и планировалось, движение вглубь неконтролируемой правительством Украины территории. СММ поинформировал об инциденте Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения", - добавили в ОБСЕ.