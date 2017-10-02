"Укрзализныця" планирует ввести единый билет на поезда и автотранспорт.

Об этом сказал в среду на заседании правительства и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, - сообщает "Укринформ".

"Планируется, что единый билет будет действовать на поезда и автобусы – это будет особенно удобно для путешествующих в курортных городках нашей страны. Например, пассажиру достаточно купить один билет, чтобы путешествовать из Киева до Ивана-Франковска поездом, а оттуда автобусом к горнолыжному курорту "Буковель", - пояснил Кравцов.

По его словам, в следующем году клиентам будет предложено большое количество электронных сервисов. В частности, компания реализует возможность онлайн-продажи билетов на все поезда, курсирующие в страны Европейского Союза, и на региональные поезда. Кроме этого будет реализовано онлайн-бронирование дополнительных услуг, которые сейчас предоставляет Укрзализныця.

"Увеличение перечня онлайн-сервисов будет способствовать предотвращению коррупции в пассажирском секторе, поскольку это сделает невозможным перепродажу билетов", - подчеркнул Кравцов.