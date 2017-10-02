В Ивано-Франковске восстановили в должности патрульного, который остановил пьяного полковника

Апелляционный суд Ивано-Франковской области восстановил в должности патрульного Леонида Гончарука, который остановил бывшего полковника милиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, 25 октября, в Апелляционном суде Ивано-Франковской области состоялось слушание по делу патрульного Леонида Гончарука.

Полицейский обжаловал решение первой инстанции о временном отстранении его от исполнения служебных обязанностей на два месяца за якобы превышение служебных полномочий при задержании экс-полковника милиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьи приняли решение удовлетворить жалобу Гончарука и отменили решение городского суда об отстранении его от должности. Лейтенант уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей.