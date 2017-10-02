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Новое подразделение Росгвардии будет охранять Керченский мост

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Российской Федерации создадут морскую бригаду для охраны Керченского моста.

Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает "РИА Новости".

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - заявил Золотов. Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит иск против РФ из-за убытков, нанесенных строительством Керченского моста.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - сообщал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

В частности, Мининфраструктуры Украины обратилось с жалобой в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины.


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