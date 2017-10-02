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Немецкие компании не будут работать в Крыму

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Федеральный президент Федеративной республики Германия заявил, что немецкие компании не будут работать на оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым.

Об этом президент сообщил в ходе интервью "Коммерсанту".

"Значительный спад германо-российских экономических отношений стал следствием не только введенных в 2014 году санкций, но и более глубинного отчуждения прошедших лет. Мы не признали осуществленную в нарушение норм международного права аннексию Крыма. И мы не признаем ее. Этот факт, конечно, имеет последствия для деятельности немецких компаний непосредственно в Крыму или в связи с ним. Немецкие компании не будут работать там", - заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что в случае с компанией Siemens был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности партнеров из РФ своим договорным обязательствам.

"Не располагая точными данными, могу сказать, что до сих пор германские компании не работали и не инвестировали в Крым. Случай с Siemens особенно щекотлив, потому что, по-видимому, со стороны российских партнеров были обещания, которые в итоге не были выполнены. Этот факт нарушил взаимное доверие", - резюмировал Штайнмайер.


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