«Командиру отделения» боевиков грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура Киевской области утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в ноябре 2014 года, находясь в Донецке, действуя умышленно, был зачислен для осуществления террористической деятельности в «5-й батальона Республиканской гвардии Оплот» силового блока «ДНР».

Вступив в состав незаконного вооруженного формирования, злоумышленник был обеспечен военной камуфлированной одеждой, автоматом «АК» и боеприпасами к нему, осуществлял охрану штаба указанного вооруженного формирования, где хранились военные билеты и денежные средства боевиков «ДНР», другие документы, продовольствие.

В дальнейшем, в связи с реорганизацией структурного подразделения террористической организации указанного батальона, мужчина подписал контракт и был зачислен для осуществления террористической деятельности в другой батальон спецназначения силового блока «ДНР» на должность командира отделения.

«Находясь на «службе», злоумышленник регулярно получал денежные средства от представителей силового блока террористической организации «ДНР», - отметили в прокуратуре.