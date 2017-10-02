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Из Украины депортируют 20 грузин, чье пребывание в стране "легализовал" Саакашвили

Вчера, 17:27 citynews.net.ua | Напечатать

Из Украины депортируют 20 грузин, чье пребывание в стране "легализовал" экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Как отмечается, Саакашвили, будучи главой Одесской областной государственной администрации, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Вместе с тем, Сарган сообщает, что указанные лица участия в культурной деятельности или других мероприятиях на территории Одесской области и Украины не принимали. Также Сарган сообщила, что после прибытия иностранцев в Украину, им были выданы удостоверения на временное проживание сроком на 1 год.

"Сейчас есть все основания для выдворения указанных 20 человек из Украины, что и происходит силами Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.


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