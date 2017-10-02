Швейцарский авиаперевозчик объявил о возобновлении полетов в Украину

Швейцарская авиакомпания Swiss весной 2018 года возобновит полеты в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Сообщается, что Swiss возобновит полеты в Украину с 26 марта 2018 года. На этот день запланирован первый после четырехлетнего перерыва рейс Цюрих-Киев. Рейсы по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Также сообщается, что продажа билетов начнется с 25 октября 2017 года. На данное время детальное расписание пока не опубликовано. Напомним, ранее сообщалось, что из Украины планируют запустить авиарейсы в Катар и Кению.

В частности, это следует из повестки дня заседания комиссии по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий, которое состоится в Государственной авиационной службе 26 октября. Отметим, до этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиарейсы Ryanair появятся в Украине не позднее осени 2018 года.