Одесский аэропорт подвергся хакерской атаке

Информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Международный аэропорт "Одесса" испытывает трудности в связи с атакой хакеров", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, хакерской атаке подверглась информационная система Международного аэропорта "Одесса", отвечающая за обновление онлайн-табло и расписания.

"Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", - отмечают в пресс-службе. Напомним, ранее сообщалось, что в работе сайта Министерства инфраструктуры Украины произошел сбой. Об этом свидетельствует соответствующее окно, всплывающее при загрузке сайта ведомства Mtu.gov.ua.