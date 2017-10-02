В Словакии заявили, что матч против сборной Украины пройдет во Львове

Словацкий футбольный союз сообщил, что товарищеский матч против сборной Украины состоится 10 ноября на "Арене Львов".

Об этом сообщается на официальном сайте союза. В заявлении сообщается, что матч состоится во Львове 10 ноября. Начало матча в 20:00.

При этом официального подтверждения от Федерации футбола Украины по поводу проведения спарринга со словаками во Львове пока нет. Известно лишь, что в ФФУ рассматриваются три варианта проведения поединка со Словакией - Львов, Одесса, Киев.

Ранее СМИ сообщали, что Львов не сможет принять матч из-за дисквалификации "Арены Львов". Но и эта информация пока официального подтверждения не нашла.