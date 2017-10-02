В Словакии заявили, что матч против сборной Украины пройдет во Львове

В Словакии заявили, что матч против сборной Украины пройдет во ЛьвовеВчера, 13:28
Словацкий футбольный союз сообщил, что товарищеский матч против сборной Украины состоится 10 ноября на "Арене Львов".
Об этом сообщается на официальном сайте союза. В заявлении сообщается, что матч состоится во Львове 10 ноября. Начало матча в 20:00.
При этом официального подтверждения от Федерации футбола Украины по поводу проведения спарринга со словаками во Львове пока нет. Известно лишь, что в ФФУ рассматриваются три варианта проведения поединка со Словакией - Львов, Одесса, Киев.
Ранее СМИ сообщали, что Львов не сможет принять матч из-за дисквалификации "Арены Львов". Но и эта информация пока официального подтверждения не нашла.