В Славянске в результате падения с третьего этажа погиб мужчина

Шестидесятилетний мужчина погиб в результате падения с третьего этажа в Славянске, - сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне Артема возле многоэтажки обнаружен труп неизвестного мужчины.

Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу. При опросе жителей ближних домов полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1957 года рождения.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.