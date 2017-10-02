Возле главка запорожской милиции пытались взорвать «Лексус»

Сегодня, 20 октября, около 5 часов утра возле Главного управления национальной полиции в Запорожской области по улице Матросова, 19 неизвестные подорвали возле автомобиля «Лексус» взрывное устройство.

Как сообщает издание «Местные вести», на место в течении 4 минут приехали патрульные, которые устанавливали причину происшествия. Как оказалось, колеса были порезаны уже до этого. После в нескольких сантиметрах от автомобиля неизвестные бросили взрывное устройство.

В подъезде дома, возле которого произошло происшествие, выбиты стекла.

Как прокомментировал один из жильцов, «грохот был очень сильным, подумали, что взорвалась квартира».

По словам соседей, это уже не первый случай с автомобилями владельца.

В Главном управлении нацполиции отметили, что владелицей является женщина 1985 года рождения. Она никак не комментирует произошедшее.