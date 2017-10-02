Саакашвили созывает вече возле здания Рады 22 октября под лозунгом "Украина после Порошенко"Сегодня, 17:20
Экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили объявил о проведении вече возле здания Верховной Рады 22 октября для обсуждения плана дальнейших действий.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Приглашаем вас на вече в воскресенье, 22 октября, в 12:00 возле Рады на "Майдане реформ". Обсудим план победы над олигархатом "Украина после Порошенко"", - говорится в приглашении.
В вече примут участие сам Саакашвили, нардепы Лещенко, Деревянко, Соболев и "много других интересных людей".
Со вторника, 17 октября, под Верховной Радой проходит акция с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона об Антикоррупционном суде, голосования за закон об открытых списках.