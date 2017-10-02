В Николаеве около 100 студентов устроили массовую дракку

Вечером в четверг, 19 октября, николаевские патрульные получили сообщение о массовой драке на улице Садовая в Центральном районе Николаева.

На месте происшествия патрульные обнаружил около 100 молодых людей, которые устроили между собой драку. По предварительным данным, молодые люди уже в который раз устроили «разборки» из-за конфликта, который случился несколько дней назад. Драки происходят уже третий день, сообщает 0512.

Как отмечают свидетели происшествия, это «общаговские разборки».

Патрульные проверили около 20 людей, 5 из них задержали и доставили в отделение полиции.