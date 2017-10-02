ДТП в Харькове: Зайцева отказалась давать показания в суде

Подозреваемая в совершении резонансного ДТП 20-летняя Елена Зайцева отказалась давать показания в сегодня суде.

"Я отказываюсь давать показания", - сказала Зайцева.

По словам ее адвоката, к Зайцевой ежедневно после ДТП приезжает скорая из-за ее плохого состояния здоровья, пишет Лига.

Адвокат сказал, что ее подзащитная считает подозрение необоснованным.

"Мне очень жаль, что произошла такая ситуация, погибли люди", - добавила Зайцева.

Она выразила надежду, что будет разрешено оказать помощь пострадавшим со стороны ее родителей.

Адвокат Зайцевой выразила слова соболезнования родным пострадавшим и погибших в ДТП, при этом она перешла на русский язык.

"Родители Зайцевой готовы и хотят любую помощь семьям погибших и пострадавших. Мы обратились с соответствующим ходатайством. Сегодня нет объективных данных, кто же все же виновен в ДТП, все равно семья Елены готова оказать им помощь", - сказала адвокат.

В крови у 20-летней Елены Зайцевой, которая была за рулем вылетевшего на тротуар с пешеходами в центре Харькова автомобиля, экспертиза обнаружила опиаты.