Горняки «Селидовугля» грозят забастовкой

Горняки шахты «1/3 Новогродовская» (ГП «Селидовуголь» в Донецкой области) в четверг, 19 октября, устроили акцию протеста – отказались подниматься на поверхность, однако изменили свое решение после общения с руководством.

Об этом сообщил «Независимого профсоюза горняков Украины» Михаил Волынец. По его словам, 34 горняка первой смены требовали выплатить им зарплаты.

Им пообещали погасить задолженности за август и сентябрь к 24 октября.

«Если задолженность перед горняками не будет погашена, как обещал генеральный директор ГП "Селидовуголь" - акции протеста будут продолжены», - добавил Волынец.

Глава НПГУ также сообщил, что организовал по просьбе председателя местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовка Виктора Трифонова совещание у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по вопросу вероятности прорыва большого объема воды из выработок шахты № 2 «Новогродовская» в выработки шахты 1/3 «Новогродовская».

«На совещание министр также пригласил руководство ГП "Объединенная Компания "Укруглереструктуризация" и представителей гидроинститута. Рассматривается вопрос расширения водоотлива», - сообщил Волынец.