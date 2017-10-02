В Киеве СБУ ликвидировала сеть сбыта контрабандного оружия

В Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала сеть сбыта контрабандного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что сотрудники СБУ установили, что граждане двух зарубежных стран организовали поставку в Украину оружия, используя международные почтовые отправления.

Как отмечается, клиентов члены преступной группировки искали через интернет.

Иностранцы отправляли оружие украинским заказчикам частями также через почтовые сервисы. Так, оперативники СБУ задержали одного из злоумышленников после получения им в почтовом отделении частей пистолетов Glock 19 и Zastsva M57, которые поступили в Украину в двух международных отправлениях.

Во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пистолет Glock 26, два пистолета неизвестного производства и детали боевого оружия. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.