Мужчина, который попал под поезд метро в Киеве, погиб

Инцидент произошел вечером 19 октября на открытом перегоне между станциями "Гидропарк" и "Левобережная" Мужчина, который 19 октября попал под поезд метро в Киеве, погиб.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"К месту происшествия было направлено отделение спасателей отряда горно-спасательных работ. Прибыв на место, спасатели осуществили меры по эвакуации тела погибшего мужчины 1984 года рождения и передачи его представителям МВД", - заявили в ГСЧС. На выезд прибыли семь человек личного состава и одна единица автомобильной техники.