В Мариуполе осудили переселенца с депозитом в 450 тысяч гривен

Переселенец, который, имея на банковском счету 450 тысяч гривен, получал ежемесячную помощь от государства как ВПЛ, осужден в Мариуполе. Обвиняемому избрано наказание, не связанное с лишением свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебных заседаний установлено, что мужчина, имея статус внутренне перемещенного лица, не предоставил в Управление труда и социальной защиты населения Кальмиусского района заявление о наличии депозитных банковских счетов, на которых размещены средства в сумме более 450 тысяч гривен.

«Этот депозит значительно превышает 10-кратный размер прожиточного минимума, при наличии которых ежемесячная помощь не назначается в соответствии с действующим законодательством», - отмечают в прокуратуре.

«Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый с сентября 2015 года по май 2016 года получал ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг как лицо, которое переместилось с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции. Общая сумма полученных им средств от государства составила почти 20 тыс грн», - сообщила прокурор Мариупольской местной прокуратуры № 2 Людмила Баранова.

Приговором суда житель Донецкой области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В настоящее время материальный ущерб, причиненный уголовным правонарушением, возмещен полностью, в связи с чем виновному лицу избрано наказание, не связанное с лишением свободы.