ГПСУ усилила контроль на границе в пределах четырех областей

Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе в пределах четырех областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ. Так, охрана границы усилена в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

"Сейчас продолжается активная фаза операции "Рубеж-2017". И со вчера, 18 октября 2017 года, в рамках ее проведения для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей привлечены резервы председателя Государственной пограничной службы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, мобильного пограничного отряда "Дозор", пограничной комендатуры быстрого реагирования в общей численности более 300 военнослужащих", - говорится в сообщении.