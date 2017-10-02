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Киевское метро сегодня работает на час дольше из-за матча Динамо

Сегодня, 09:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве с 19 на 20 октября работа метрополитена будет продлена на один час из-за проведения футбольного матча.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Такие меры предусмотрены из-за проведения на НСК Олимпийский футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Янг Бойз (Швейцария)", - отметили в пресс-службе.

19 октября с 21:05 до 22:05 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, а Площадь Льва Толстого - на вход. На время закрытия поезда будут следовать через станцию Олимпийская без остановки.

"После окончания футбольных матчей возможно ограничение на вход для пассажиров на этих станциях", - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в обычные дни метро работает с 06:00 до 00:00.


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