В Харькове прошла акция против дискриминации переселенцев

На площади Свободы в Харькове прошла акция «Признай своих детей, Украина!» против дискриминации прав переселенцев.

Об этом сообщает МедиаПорт.

Только 25% семей, чьи дети родились на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, смогли зарегистрировать новорожденных малышей в Украине. Свидетельства о смерти родных получили ещё меньше граждан — 14%. Такие данные приводят специалисты «Центра правовых и политических исследований «СІМ».

Участники акции представили мини-постановку в жанре пантомимы. Мужчины с бейджами «чиновник» взялись за руки и сделали вокруг активиста с табличкой «Украина» тесный круг. Переселенцев изображали несколько студенток. Во время представления девушки попытались прорваться внутрь «страны», но у них ничего не получилось.

«В Украине сложилась определённая дискриминационная практика относительно детей, которые родились на оккупированных территориях. Чтобы получить необходимые документы, люди вынуждены бегать по кругу и тратить время, деньги, нервы. Это пора менять», — считает один из организаторов акции, руководитель Центра правовых и политических исследований «Дума» Юрий Чумак.

24-я статья Конституции Украины исключает любую дискриминацию, подчёркивает Чумак.

«Кампанию начали наши партнёры из общественной организации «СІМ». Они помогали женщине, которая родила ребёнка в Крыму и затем хотела его зарегистрировать в Украине, но столкнулась с рядом проблем. Коллеги увидели, что это не единичный случай, а системная проблема в нашей стране», — поясняет Чумак.

Для того, чтобы подтвердить факт рождения или смерти на неподконтрольной территории, вначале нужно обратиться в РАГС и получить отказ. Следующий этап — суд. Только с положительным решением на руках можно снова обратиться в РАГС и получить необходимый документ.

«Впервые с подобной проблемой к нам обратились в июне 2014 года. Человек умер в Крыму, и понадобилось около года, чтобы через суд его родственники получили свидетельство о смерти. Сейчас всё несколько проще, так как люди научились сами решать подобные вопросы в судебном порядке. К нам за помощью сегодня с такими проблемами обращаются крайне редко. Хотя проблема, конечно же, есть. Из-за загруженности судов эту процедуру могли бы упростить и доверить и чиновникам, но почему этого не делают, я не знаю», — прокомментировала ситуацию «МедиаПорту» руководитель общественной приемной Харьковской правозащитной группы Людмила Клочко.

Организаторы акции подчёркивают: для того, чтобы упростить процедуру по оформлению свидетельств о рождении детей и смерти для переселенцев, необходимы изменения законодательства.

«Правильно, что не признаётся оккупация, но мы не должны создавать лишние проблемы простым людям — они не виноваты в том, что территорию, на которой они жили, оккупировали», — говорит Юрий Чумак.

В Харькове флешмоб проводил Центр правовых и политических исследований «Дума» вместе с местным центром общественной организации «Фонд региональных инициатив», Харьковской правозащитной группой и Чугуевской правозащитной группой. Аналогичные акции прошли сегодня во Львове, Мариуполе и Славянске.