» » В Харькове прошла акция против дискриминации переселенцев

В Харькове прошла акция против дискриминации переселенцев

Сегодня, 18:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове прошла акция против дискриминации переселенцевНа площади Свободы в Харькове прошла акция «Признай своих детей, Украина!» против дискриминации прав переселенцев.

Об этом сообщает МедиаПорт.

Только 25% семей, чьи дети родились на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, смогли зарегистрировать новорожденных малышей в Украине. Свидетельства о смерти родных получили ещё меньше граждан — 14%. Такие данные приводят специалисты «Центра правовых и политических исследований «СІМ».

Участники акции представили мини-постановку в жанре пантомимы. Мужчины с бейджами «чиновник» взялись за руки и сделали вокруг активиста с табличкой «Украина» тесный круг. Переселенцев изображали несколько студенток. Во время представления девушки попытались прорваться внутрь «страны», но у них ничего не получилось.

«В Украине сложилась определённая дискриминационная практика относительно детей, которые родились на оккупированных территориях. Чтобы получить необходимые документы, люди вынуждены бегать по кругу и тратить время, деньги, нервы. Это пора менять», — считает один из организаторов акции, руководитель Центра правовых и политических исследований «Дума» Юрий Чумак.

24-я статья Конституции Украины исключает любую дискриминацию, подчёркивает Чумак.

«Кампанию начали наши партнёры из общественной организации «СІМ». Они помогали женщине, которая родила ребёнка в Крыму и затем хотела его зарегистрировать в Украине, но столкнулась с рядом проблем. Коллеги увидели, что это не единичный случай, а системная проблема в нашей стране», — поясняет Чумак.

Для того, чтобы подтвердить факт рождения или смерти на неподконтрольной территории, вначале нужно обратиться в РАГС и получить отказ. Следующий этап — суд. Только с положительным решением на руках можно снова обратиться в РАГС и получить необходимый документ.

«Впервые с подобной проблемой к нам обратились в июне 2014 года. Человек умер в Крыму, и понадобилось около года, чтобы через суд его родственники получили свидетельство о смерти. Сейчас всё несколько проще, так как люди научились сами решать подобные вопросы в судебном порядке. К нам за помощью сегодня с такими проблемами обращаются крайне редко. Хотя проблема, конечно же, есть. Из-за загруженности судов эту процедуру могли бы упростить и доверить и чиновникам, но почему этого не делают, я не знаю», — прокомментировала ситуацию «МедиаПорту» руководитель общественной приемной Харьковской правозащитной группы Людмила Клочко.

Организаторы акции подчёркивают: для того, чтобы упростить процедуру по оформлению свидетельств о рождении детей и смерти для переселенцев, необходимы изменения законодательства.

«Правильно, что не признаётся оккупация, но мы не должны создавать лишние проблемы простым людям — они не виноваты в том, что территорию, на которой они жили, оккупировали», — говорит Юрий Чумак.

В Харькове флешмоб проводил Центр правовых и политических исследований «Дума» вместе с местным центром общественной организации «Фонд региональных инициатив», Харьковской правозащитной группой и Чугуевской правозащитной группой. Аналогичные акции прошли сегодня во Львове, Мариуполе и Славянске.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:17

За день боевики совершили 22 обстрела позиций сил АТО

Сегодня, 18:36

В Марковке водитель ВАЗа сбил девушку

Сегодня, 17:59

Вступительная кампания-2018 продлится со 2 июля по 7 августа

Сегодня, 17:05

Стороны в Минске согласовали открытие пункта пропуска в зоне АТО

Сегодня, 16:56

Защита обжалует домашний арест замглавы Минобороны

Сегодня, 16:34

В Украине за 9 месяцев выявили более 260 случаев торговли людьми

Сегодня, 15:01

Главари "ДНР" набирают местных жителей в "пограничники"

Сегодня, 14:38

В Северодонецке грузовик «встретился» с автобусом

Сегодня, 14:00

В Минске начался очередной раунд мирных переговоров

Сегодня, 13:53

Львовский суд взял под стражу женщину, задержанную на территории Луганской области

Сегодня, 12:58

В Марьинке обстрелом повреждены дома

Сегодня, 12:23

МИД Украины выясняет обстоятельства задержания в России активиста "Правого сектора"

Новости Украины:

Сегодня, 18:27

В Харькове прошла акция против дискриминации переселенцев

Сегодня, 17:57

В Сумах произошла утечка аммиака

Сегодня, 17:49

Киевсовет хочет отменить бесплатный проезд для депутатов

Сегодня, 17:05

Стороны в Минске согласовали открытие пункта пропуска в зоне АТО

Сегодня, 16:33

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве 19-20 октября

Сегодня, 15:04

Суд в РФ продлил срок ареста украинца Павла Гриба

Сегодня, 14:48

"Шахтер" выиграл матч Лиги чемпионов в Голландии

Сегодня, 14:02

Украинские фильмы не окупаются в прокате, уступая зарубежному кино

Сегодня, 13:53

В Волынской области на пешеходном переходе трактор насмерть сбил ребенка

Сегодня, 12:58

На обустройство КПВВ на админгранице с Крымом нужно 110 млн гривен

Сегодня, 12:21

«Укрзализныця» запускает новый поезд Одесса - Перемышль

Сегодня, 11:25

Полковник Генштаба ВСУ задержан на взятке

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 