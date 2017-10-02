В Сумах произошла утечка аммиака

В среду в промышленной зоне Сумм произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета Артур Петров, пишет Укринформ.

"Утечка аммиака произошла во время заправки машины для его перевозки вблизи завода "Центролит" по улице Курской. Наружу попало от 4 до 5 тонн химического вещества", - отметило должностное лицо.

По его информации, на место события прибыли подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Были задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава, а также спасатели ПАО "Сумыхимпром", бригада экстренной медицинской помощи.

Спасатели устроили водяную завесу, которая локализовала пары аммиака и предотвратила их распространение.

"Все службы сработали оперативно и согласованно", - отметил Петров.