Синоптики предупреждают о тумане в Киеве 19-20 октября

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве завтра, 19-20 октября 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

"Ночью и утром 19 октября 2017 года в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Согласно информации КГГА, также в этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с, температура ночью около 10°, днем ​​- 17-19° тепла. Отмечается, что 20 октября так же ночью и утром ожидается туман. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью около 10 ° тепла, днем ​​- 13-15 °.

Кроме того, 21 октября прогнозируется снижение температуры ночью до 4-6° тепла, днем ​​- до 10-12°.