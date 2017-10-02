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Суд в РФ продлил срок ареста украинца Павла Гриба

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Российский суд продлил срок содержания под стражей похищенного ранее спецслужбами РФ украинца Павла Гриба. Об этом сегодня на брифинге сообщил отец Павла - Игорь Гриб.

"Буквально два часа назад состоялось заседание суда… и, в соответствии с его решением, срок содержания под стражей Павла продлен до 4 января 2018 года", - сообщил он.

Игорь Гриб зачитал адресованное ему письмо адвоката Андрея Сабинина. "Со слов Павла, он крайне обеспокоен тем, что, находясь в местах предварительного заключения и, возможно, позже, если будет осужден по приговору российского суда, не сможет получать достаточное медицинское обслуживание и лечение в связи с недостаточным вниманием медиков", - сказал он.

"Не могу судить о разнице в самочувствии Павла, поскольку не был знаком с ним ранее. Скажу только, что на его лице много явно выраженных язв, как активных, так и в стадии заживления. Возможно, они есть на лице, поскольку он постоянно чешется", - процитировал отец письмо адвоката. Также адвокат отметил, что Павел Гриб жаловался ему на периодические кровотечения.

Заключение российских врачей о состоянии Гриба адвокат не имеет права разглашать. При этом в допуске украинских врачей, о котором просил задержанный украинец, ему отказали. "Никакой медицинской помощи Павлу нет", - добавил Игорь Гриб.


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