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"Шахтер" выиграл матч Лиги чемпионов в Голландии

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

Донецкий "Шахтер" вечером 17 октября в голландском Роттердаме выиграл выездной матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА у местного "Фейеноорда" со счетом 2:1.

"Горняки" пропустили первыми: Бергхейс на 7-й минуте успел первым к мячу, который парировал вратарь дончан Андрей Пятов. Однако "Шахтер" нисколько не пал духом, а только развил наступление, и уже на 24-й минуте Бернард ворвался в штрафную голландцев, технично обыграл вратаря и сравнял счет.

Во втором тайме, на 54-й минуте, тот же Бернард забил головой, замкнув подачу Бутко.

Подвел "горняков" защитник Ракицкий, "заработавший" второе предупреждение на 75-й минуте, за что был удален с поля.   

В другом матче группы F, в которой выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 2:1 переиграл итальянский "Наполи".

После трех туров в группе лидируют англичане - 9 очков, у "Шахтера" - 6 очков, у "Наполи" - 3, у "Фейеноорда" - 0.

Следующий матч турнира "горняки" проведут 1 ноября снова с "Фейеноордом", но уже на своем поле.


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