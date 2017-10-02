Украинские фильмы не окупаются в прокате, уступая зарубежному кино

Фильмы украинского производства не окупаются в национальном кинопрокате, уступая иностранным кинолентам.

Об этом заявил глава Общественного совета при Госкино Украины, продюсер Владимир Яценко сегодня на круглом столе в Институте Горшенина, - сообщает "Левый берег".

Он отметил, что в Украине меньше 500 залов, тогда как в соседних Польше или России - около 3500. "Это означает, что даже прекрасный отечественный фильм, даже если все сходим на него три раза, никогда не окупится", - заявил В.Яценко.

При этом, по его словам, проблема усугубляется тем, что существенная часть украинских кинозалов - это старые советские однозальные кинотеатры. Для них брать в прокат украинский фильм, отказываясь от голливудских, было бы равнозначно "прикрому самогубству".

"Окно наших фильмов, куда можно их втиснуть, очень маленькое. Вас ставят на пару недель, а потом заходит нормальный голливудский релиз, и вас кинотеатры просто выбрасывают, потому что они зарабатывают деньги, это бизнес. Даже если фильм классный, даже если на него ходит зритель... Есть большие голливудские мейджоры, которые говорят: вот пакеты, которые вы покупаете или не покупаете", - сказал он.

По мнению Яценко, это большая комплексная проблема, которую только сейчас начинают пытаться решить законом о господдержке украинского кино.