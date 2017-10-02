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В Волынской области на пешеходном переходе трактор насмерть сбил ребенка

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Волынской области вчера утром, 17 октября 2017 года, на пешеходном переходе трактор насмерть сбил ребенка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Как отмечается, происшествие случилось вчера около 8:20 по улице Независимости в селе Пульмо Шацкого района, где 48-летний местный житель возле детского сада совершил наезд на 6-летнюю девочку.

"Водитель трактора допустил наезд на пешехода, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель трактора сейчас задержан, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в инкриминируемом преступлении. Мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.


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