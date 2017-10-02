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В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека

Вчера, 18:28 citynews.net.ua | Напечатать

В результате столкновений под зданием Верховной Рады Украины 17 октября пострадали трое гражданских и один полицейский

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на директора департамента коммуникаций Нацполиции Ярослава Тракало.

«Было одно столкновение, оно возникло возле Кабмина, когда часть активистов пыталась пройти под здание парламента, не пройдя поверхностный осмотр и не обнаружив желания пройти через металлоискатели и отказавшись показать полиции свои вещи. После того, как полицейские их не пускали, по предварительной информации, в полицейских полетели камни, а также был распилен слезоточивый газ», - рассказал Тракало.

Он отметил, что в результате этого столкновения пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский.

«Трем гражданским была оказана помощь на месте, по предварительной информации – без госпитализации, хотя это еще уточняется», - сказал он.

В то же время, по его словам, один из полицейских был в бессознательном состоянии.

«Ему оказывалась медицинская помощь, возможно, он будет нуждаться в госпитализации», – отметил Тракало.

Он сообщил, что пока полиция никого не задерживала.


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