Гелетей о стычке с Парасюком: Ударов не было, был толчок и его словоблудие

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что нардеп Владимир Парасюк продемонстрировал неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь своей депутатской неприкосновенностью. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Есть хорошее правило – не спорить и не вести диалог с людьми такого типа, чтобы не опускаться до их уровня, потому что именно это то, к чему они стремятся», - сказал чиновник.

Он также сообщил, что Парасюк как таковых ударов ему не нанес.

«Суть проблемы в том, что народный депутат Парасюк, его подход, его обвинения и все то, что произошло, произошло в связи с неадекватным поведением этого человека. Я хотел услышать от него те претензии не на камеру, а чтобы он объяснил, какие имеет претензии ко мне лично. Потому что он с собой взял человека, который снимал, такая заготовка была. С самого начала он сказал, что много людей собралось возле Рады, правоохранителей, но это было только основание, чтобы этот конфликт произошел», - считает Гелетей.

«Я в любом случае ни с каким заявлением не обращался (в правоохранительные органы, - ред.). Я не говорю, что есть телесные повреждения или порванная одежда, произошел неприятный инцидент... Ударов не было, был один толчок и его словоблудие», - резюмировал он.