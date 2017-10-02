Участники акции протеста пытаются прорваться во двор Рады

Участники акции протеста в центре Киева пытаются пробиться во двор Верховной Рады Украины, к митингующим присоединился лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, передает РБК-Украина.

В частности, митингующие пытались прорваться во двор Верховной Рады, однако их не пропускают военнослужащие Национальной гвардии.

Некоторые активисты несут в руках щиты, также скандируют "Революция". К акции присоединился Михаил Саакашвили. Кроме того, активисты несут под здание Рады палатки, а часть из них уже пытаются установить.